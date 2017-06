Loredana Lecciso, nessuna gelosia nei confronti di Romina Power

Nei giorni scorsi, grazie allo scoop lanciato da una nota testata scandalistica, non si è parlato d’altro: dopo oltre un decennio di convivenza, con tanto di figli, Al Bano e Loredana Lecciso avrebbero convolato a giuste nozze, in fretta e fuori e soprattutto in gran segreto.

La notizia si è guadagnata la copertina di Novella 2000, scatenando un putiferio mediatico che ha richiamato l’attenzione anche di Barbara D’Urso, che nel corso della sua trasmissione Pomeriggio5 ha cercato di far luce sul caso, essendo amica di entrambi.

Il tutto, come sappiamo, si è rivelato una bufala, come ci ha tenuto a precisare Al Bano in persona, come ha riportato l’agenzia Kika Press & Media: “È una bufala di mezza estate, non mi sposerei mai all’estero. Amo l’Italia e se mi risposassi lo farei in Italia”.

Il fatto che però Albano e la sua compagna non si siano ancora spostai non è sintomo di problemi tra loro: come ha confermato Loredana in una recente intervista a Top, la loro unione continua a gonfie vele e lei è riuscita ad accettare, “quasi” serenamente, la ritrovata sintonia del cantante pugliese con la sua ex moglie, Romina Power.

Loredana del resto non si è mai opposta, ma al contrario si dice molto felice di rivederli insieme sul palco: “Sono assolutamente contenta che Al Bano e Romina siano tornati ad essere amici. Rivederli cantare insieme il primo periodo mi faceva nostalgia, mi ricordava la mia infanzia. Adesso che si è ripetuto più volte un po’ meno, ma è sempre un piacevole tuffo nel passato”.

In questo modo la showgirl compagna del cantante di Cellino San Marco pone così fine – almeno temporaneamente – alle cicliche voci di rancori e gelosie sul triangolo più celebre delle coppie italiane.

Niente gelosia, né invidia e tantomeno l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a un sodalizio artistico che ha fatto sognare mezzo mondo e promette di continuare a farlo.