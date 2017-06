Rihanna grassa: i fan insorgono e la difendono

Si fa tanto che parlare di body shaming, di insegnare ai nostri figli ad accettarsi per come sono, coi loro corpi e i loro difetti, eppure quando si ha dinanzi una star mondiale come Rihanna c’è ancora gente che, anziché guardare al suo enorme successo e talento, si sofferma sulle sue forme, troppo abbondanti, tra l’altro a proprio sindacalissimo giudizio.

Nelle ultime settimane la famosa cantante originaria delle Barbados è apparsa con qualche chilo in più agli eventi pubblici a cui ha partecipato, scatenando i sentimenti più beceri della blogosfera: una valanga di commenti volgari, in maggioranza maschili, ha travolto la star.

Addirittura un giornalista di Barstool Sports, Chris Spags, in un tweet l’ha definita “grassa”. Lo stesso giornalista ha pubblicato un articolo intitolato “Rihanna farà diventare il grasso l’ultima tendenza?” nel quale sottolineava come nelle scorse settimane le curve della cantante fossero cresciute in maniera esagerata.

Essendo Rihanna una grande influencer, che vanta solo su Instagram oltre 50 milioni di follower, secondo Spags altre ragazze potrebbero seguire il suo esempio, guadagnando chili in eccesso per assomigliare alla loro beniamina.

A comento delle sue parole, sui social, gli haters hanno dato sfogo ai loro peggiori sentimenti, commentando con parole sempre più infami la silhouette dell’artista.

Per fortuna, aggiungiamo noi, in soccorso della star sono intervenute le fan, che unanimemente hanno esaltato le curve di Rihanna celebrandone la «normalità».

Sotto l’hashtag #Thickanna, soprannome che la stessa Rihanna si era data qualche anno fa, le donne hanno mostrato di apprezzare le curve della cantante.

“Benedette curve”, “sei più bella di prima”, “vivi come vuoi”, “Rihanna sarà anche ingrassata ma resta comunque 70 volte più figa di voi”: sono tantissime le persone intervenute in sua difesa.

“#Thickanna is a movement, #Thickanna is life”, twitta una ragazza di nome Ashley. Thickanna — la «piena», soprannome della cantante Rihanna — «è un movimento, è la vita», è una di noi, imperfetta come tutte eppure in pista nonostante ora, per colpa di qualche chilo in più, c’è chi la ridicolizza e vorrebbe metterla all’angolo, con accuse puerili tipo «ha abusato del servizio in camera» o «sembra incinta».

A dimostrazione che le donne, nel 2017, devono rivendicare ancora il diritto di poter essere “grasse” senza essere sminuite.