Rimedi naturali per l’impotenza

Per impotenza, o disfunzione erettile, si indica quella condizione in cui l’uomo non riesce a raggiungere l’erezione o a mantenerla per tutta la durata del rapporto. Questo fastidioso problema sessuale può portare numerose conseguenze negative all’interno della vita di coppia. Spesso la donna è portata a pensare di non essere abbastanza attraente e a sentirsi mortificata. Allo stesso modo ne risente anche l’autostima dell’uomo che si trova in una condizione di impotenza appunto, non riuscendo a esprimere pienamente la propria virilità lasciando la propria partner insoddisfatta e frustrata. Pare che circa un italiano su otto soffra di disfunzione erettile con dei picchi elevati oltre i 60 anni.

L’impotenza è un problema serio che interessa il benessere psicofisico di un individuo nella sua interezza. Tuttavia può essere molto complesso riuscire ad individuare chiaramente le cause di questo problema e la diagnosi può richiedere molti sforzi. Per prima cosa è bene tenere a mente che la disfunzione erettile può avere origine in alcune problematiche fisiologiche, come uno scarso afflusso di sangue nei corpi cavernosi del pene e, in generale, a problemi cardio-circolatori più ampi. Inoltre è stato dimostrato che le persone che soffrono di diabete o problemi neurologici sono più inclini a sviluppare un calo della libido più o meno grave a seconda dei casi.

Di pari passo però le cause dell’impotenza potrebbero essere anche psicologiche. Non dimentichiamoci che l’erezione dell’uomo è un processo complicato che parte dalla ricezione di particolari stimoli sensoriali nel cervello e una conseguente attivazione del sistema nervoso per consentire all’organo genitale maschile di attivarsi. In questo caso stress da lavoro, ansia, depressione e un cattivo rapporto con la partner potrebbero portare lo stato emotivo dell’uomo in una condizione di tensione impedendogli di lasciarsi andare completamente.

In entrambi i casi è possibile utilizzare le proprietà benefiche di molteplici sostanze naturali o adottare comportamenti salutari e distensivi per combattere e risolvere l’impotenza.

Inanzitutto è importante abbandonare le cattive abitudini come il consumo di tabacco e di alcool da sempre nemici della salute. Inoltre è fondamentale evitare dei pasti eccessivamente abbondanti prima di un rapporto. In questo caso la circolazione sanguigna sarà tutta rivolta a favore del processo digestivo rendendo molto difficile la completa erezione. Inoltre anche il consumo di droghe può far insorgere patologie alla sfera sessuale come l’eiaculazione precoce e l’impotenza. Per risolvere questo problema può essere molto utile svolgere un’equilibrata attività fisica quotidiana per aumentare il proprio benessere psicofisico, ottenere un peso forma ideale e migliorare la circolazione sanguigna. Un altro fattore chiave per risolvere l’impotenza è la comunicazione. E’ fondamentale riconoscere il problema come tale e dialogare con la propria compagna per evitare incomprensioni inutili e dannose. Se necessario ci si può rivolgere a un sessuologo o a uno psicoterapeuta di coppia che può aiutare a far luce sulle cause vere e proprie e alleviare il disagio. Inoltre pare che molte persone abbiano trovato un rimedio efficace all’impotenza tramite terapie specifiche di agopuntura.

Infine esistono numerosi rimedi per l’impotenza come pillole, gel e capsule che aiutano a favorire il corretto afflusso di sangue nei corpi cavernosi. Queste integratori naturali possono essere la soluzione ideale per chi vuole un trattamento più specifico senza dover per forza sottoporsi a una terapia farmacologica.