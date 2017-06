Temptation Island al via il 26 giugno la quarta edizione

Temptation Island ormai è diventato un cult dell’estate: infatti in questo periodo i telespettatori attendono con ansia di sapere le coppie che parteciperanno al programma che può rompere legami all’apparenza forti oppure renderli più forti: infatti tutti si domandano è possibile rimanere fedeli accanto a donne e uomini belli e single? Per alcune coppie è stato semplice non cedere alle tentazioni per altre invece è stato impossibile.

Il programma verrà presentato da Filippo Bisciglia, ex gieffino. Le 6 coppie sono sbarcate in Sardegna e pronte a iniziare questa nuova avventura che sicuramente appassionerà i telespettatori. Le coppie vivranno per 21 giorni separate all’interno di un villaggio: i ragazzi trascorreranno il loro tempo insieme a 13 belle donne e le ragazze dovranno convivere con altrettanti ragazzi liberi.

Ecco chi sono i concorrenti: