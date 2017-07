Romina Power, in gioventù non si è fatta mancare proprio nulla

Arrivati ad una certa età è inesorabilmente tempo di bilanci, ma non tutti hanno il coraggio di affrontare con schiettezza il proprio passato come sta dimostrando di saper fare Romina Power.

Artista amatissima in mezzo mondo, ha al suo attivo migliaia di esperienze di ogni sorta , soprattutto in giovanissima età, non si è fatta mancare proprio nulla, come ha raccontato in diverse recenti interviste.

Al Corriere della Sera, ad esempio, la Power ha più volte ribadito l’affetto per l’ex marito e attuale compagno artistico, Al Bano, divertendosi a svelare anche qualche no, come quello detto al KGB che li voleva assieme in un concerto.

Nonostante ciò, però, la Russia li ha sempre accolti come vere e proprie star, dandogli anche il ritorno sulle scene dopo anni di distanza: “È curioso e in parte inspiegabile: siamo popolarissimi in Russia e nelle comunità più strettamente europee degli Stati Uniti, ma nel resto dell’America nessuno ci conosce. Ci adorano in Austria e in Germania ma non così tanto in Spagna. Forse l’italianità è un concetto selettivo” spiega nell’intervista.

Romina ha parlato anche della sua infanzia movimentata: «Prima dei sedici anni avevo fatto di tutto. Ora si capisce meglio perché quando ho incontrato Al Bano Carrisi, avevo solo il desiderio di sposarmi, di calmarmi, di fare figli?».

L’attrice e cantante ha poi parlato del dolore più grande della sua vita, la scomparsa di sua figlia, cogliendo l’occasione per una tiratina di orecchie ai giornalisti: «Continuano a rivangare quell’episodio per me dolorosissimo, ma nessuno indaga sul fatto che ogni anno a New Orleans spariscono centinaia di ragazze. Perché non fate luce su questo invece di speculare sul dolore?».

L’altra grande sofferenza della sua vita è stata il divorzio: «L’ho vissuto malissimo, come una sconfitta. Perché credevo molto nel matrimonio. Però i miei figli mi sono stati molto vicini», ha aggiunto.

Se c’è una cosa che, però, dice di non aver mai compreso erano le critiche subite durante la carriera, critiche che l’hanno fatta soffrire perché il suo impegno è sempre stato massimo, studiando chitarra e pianoforte e scrivendo canzoni fin da bambina, eppure non è mai riuscita a convincere tutti.

Infine ha svelato un particolare che farà molto felici i fan della “storica coppia”. Il giornalista le ha chiesto quando interromperà di esibirsi sul palco e la Power senza giri di parole ha dichiarato: “Quando smetterà anche Al Bano”.