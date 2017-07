Nadia Rinaldi si candida per partecipare al Grande Fratello Vip

Una volta i reality erano l’ultima spiaggia per gli artisti, qualcosa a cui guardare con sdegno, mentre oggi sono un’occasione di riscatto, una meta ambita dove potersi far vedere, dopo una carriera artistica anche di grande rilievo.

Il Gande Fratello Vip, ad esempio, è molto ambito da artisti ed attori e sono tantissimi coloro che in queste settimane hanno o stanno ancora partecipando ai casting, sperando di essere scelti per la seconda edizione che prenderà il via in autunno.

In una lunga intervista al settimanale Nuovo, Nadia Rinaldi ad esempio si dice pronta, anzi prontissima, per entrare a far parte della squadra della nuova stagione del Grande Fratello Vip.

“Mi piacerebbe incontrare Alessandro Gassman: – ha dichiarato Nadia Rinaldi al settimanale Nuovo – con lui sarei pronta persino a entrare nel tugurio. Vorrei evitare, invece, i tronisti: sono troppo giovani, mi sembrerebbe di essere in competizione con mio figlio”.

“E, poi, spero, di non capitare con personaggi che abbiano un brutto rapporto con la pulizia, soprattutto se dobbiamo condividere la stessa camera, perché io odio gli odori forti”, ha aggiunto.

Nadia si dice perfetta per un posto al GF Vip: “Perché sono una persona che sa stare nel gruppo: non sono una di quelle che mette zizzania tra i concorrenti pur di raggiungere l’obiettivo, sono una donna autentica e sincera. E poi perché sono adulta e una mamma: di solito vengono scelti personaggi molto giovani, con un passato artistico breve. Io invece posso raccontare molte cose su di me, sulla mia carriera, sia sulla mia vita professionale”.

Del resto la Rinaldi sta vivendo una seconda giovinezza artistica che passa dalle numerose ospitate in studio da Barbara D’Urso ma anche da uno spettacolo teatrale che l’ha vista interpretare una prostituta, spesso quasi senza veli sul palco, senza contare che oggi si presenta con un corpo “nuovo”, rimodellato, dimagrita di 75 chili (ne pesava più di 140) dopo un intervento allo stomaco e una dieta ferrea.