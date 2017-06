Rosy Abate: tutta la verità sulla serie tv

By Federica Franco

C’è molto mistero e molta curiosità su questa serie tv che è uno spin off della fiction di successo Squadra antimafia, che è riuscita a tenere con il fiato sospeso i telespettatori per ben 8 stagioni.

Ora finalmente potremo rivedere l’attrice protagonista di Rosy Abate la serie in 5 puntate dalla durata di 100 minuti in una veste diversa.

Sicuramente si farà chiarezza sul suo personaggio che tutti i telespettatori credevano morta e probabilmente ci sarà un colpo di scena che farà piacere a tutti coloro che hanno seguito la serie: Leonardino Abate, il figlio di Rosy infatti potrebbe essere vivo.

Ecco che cosa vedremo in Rosy Abate la serie

La serie tv ripartirà dopo 5 anni dall’evasione dal convento della mafiosa Rosy che nel frattempo ha cambiato la sua identità per non farsi trovare. Il suo nome è Claudia, nome legato alla sua amica poliziotta che è morta.

Nella fiction ci sarà anche Filippo De Silva che in un certo senso è legato alla vicenda poco chiara del piccolo Leonardino.

Ma quando trasmetteranno la serie in tv? La data era stata fissata per marzo ma Mediaset molto probabilmente ha posticipato, motivo ascolti, in autunno.