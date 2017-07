Ruben Invernizzi da Temptation Island a Uomini e Donne?

Ruben Invernizzi potrebbe essere uno dei prossimi tronisti nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Infatti il ragazzo, che ha partecipato insieme alla sua fidanzata al programma più chiacchierato dell’estate Temptation Island, potrebbe diventare l’uomo ambito da migliaia di ragazze.

Sembra infatti che la sua storia con Francesca Baroni, non sia riuscita a sopravvivere al gioco, molto duro soprattutto per chi è geloso.

Ancora la certezza che i due si siano lasciati non c’è ma sembra proprio che siano ai ferri corti: e ciò aprirebbe un nuovo mondo per il ragazzo che potrebbe partecipare al programma Uomini e Donne.

Per scoprire se i due si siano realmente lasciati dovremo attendere ancora un po’ anche se le indiscrezioni in proposito sono molte.

Di sicuro l’opportunità che potrebbe offrirgli Maria De Filippi non è da nulla: infatti il ragazzo in questo modo potrebbe avere la possibilità di conoscere una donna che faccia per lui visto che in Temptation Island non è riuscito a legare con nessuna delle tentatrici. Non ci resta che attendere nuovi gossip e notizie in proposito.