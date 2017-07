By Federica Franco

Il segreto: l’arrivo di Julieta – guai per Francisca

Dalla Spagna arrivano anticipazioni interessanti che riguardano l’arrivo di nuovi personaggi che popoleranno la soap made in Spain, Il segreto.

Infatti arriverà a breve una ragazza che avrà molte cose in comune con Pepa. Si chiamerà Julieta e probabilmente inizierà una nuova guerra tra quest’ultima e la Montenegro.

La dolce ragazza, avendo lo stesso temperamento e lo stesso carattere di Pepa, non sarà molto simpatica a Donna Francisca che sicuramente troverà dei modi non proprio puri per rendere la vita della ragazza impossibile.

Piano piano la storia di Julieta prenderà piede e andrà a sostituire la storia tra Hernando e Camila. Ma non sarà solo lei la novità: infatti nella nuova sigla è stata inserita Candela la quale tornerà a Puente Viejo insieme al suo bimbo Carmelo.

Tornerà anche Fe, che si era allontanata dal cast per partorire. La donna sarà pronta di nuovo a interpretare la cameriera di donna Francisca che sarà presa dall’amore per Mauricio.

Insomma belle sorprese ci attenderanno a breve: questo si sa perché le soap vivono di colpi di scene, di ritorni, addii e new entry.