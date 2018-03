Salento, brillano anche a Berlino le stelle del turismo 2018

Dal 7 all’11 marzo si è svolta a Berlino la International Tourism Börse (ITB), che, con la BIT di Milano, è la più importante fiera dell’industria del turismo europeo. Dopo il successo già ottenuto nell’evento milanese, il Salento ha avuto, con grande soddisfazione, una notevole affermazione anche in questa rilevante manifestazione tedesca.

I punti di forza sono stati, attraverso un emozionante viaggio virtuale, i paesaggi, la musica, il divertimento, la cultura e, immancabili, i sapori. In particolare, la promozione del territorio è spettata ai Comuni di Melendugno, Caprarica e Ceglie Messapica, alle Associazioni di Castro Oltrevento, tramite il Castro Wine Fest, e alla Pro Loco di Oria con il Torneo dei Rioni, al Parco Kalos e all’Archeodromo del Salento.

Fulcro dell’impegno salentino è stato l’esclusivo evento “Italy Salento My Love Party in Berlin”, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Spiagge, la rivista di turismo e cultura del Mediterraneo, diretta da Carmen Mancarella (www.mediterraneantourism.it). Svolto l’8 marzo, ospitato dal ristorante CASA ITALIA in Friedrichstrasse, ha visto la presenza di moltissimi giornalisti tedeschi e internazionali, ai quali sono state illustrate le bellezze del Salento attraverso le sue stelle più brillanti.

Un vero e proprio percorso attraverso una selezione della migliore imprenditoria ricettiva pugliese, tra cui alcune perle del gruppo alberghiero www.cdshotels.it e della Grimaldi Immobiliare, l’Euro Garden Village a San Foca con la spiaggia e il lido privato, gli hotel Thalas a Torre dell’Orso e il bellissimo Hotel Degli Haethey, ad Otranto.

Non sono mancate strutture per chi preferisce vacanze in campeggio o in B&B, a contatto con la natura, ma ricche di comfort (www.torrecastiglione.it, www.campeggiosentinella.it, www.tenutacalitre.com). Né le masserie, vanto del territorio di Puglia: dall’antico villaggio contadino trasformato in resort con Spa a Martano, alla Masseria Stali di Caprarica, dalla Masseria Santa Teresa a Sannicola, alla Signora Porzia a Leverano, fino alla Casina Vitale di Ceglie Messapica, tanto per citarne solo alcune.

Berlino è rimasta accecata anche dalla luce di alcuni fra i migliori lidi/ristoranti sul mare, due fra tutti La Sorgente a Torre dell’Orso e Li Marangi a San Foca perfetti a pranzo per non perdere nemmeno un minuto di mare e di sole. Per la sera, invece, tappe (quasi) obbligate sono il ristorante Gusto a Castrignano dei Greci, o il Kilometro Zero, a Supersano, con l’omonimo B&B, che, come appare chiaro dal nome, utilizza solo prodotti coltivati sul posto. Impossibile poi non citare l’Hostaria Amarcord di Galatina, che propone cucina tradizionale locale.

I rappresentanti salentini hanno anche suggerito dove acquistare i vini locali, altro vanto del territorio: una delle tappe è la cantina Conti Zecca a Leverano dove si possono trovare ottimi Negroamaro e Primitivo, E poi ancora i vitigni autoctoni del Salento, nella cantina Agricola dell’Arneo, nella Masseria Stali a Caprarica e nell’azienda Agraria Greco.

Insomma, un viaggio turistico a tutto tondo, che ha illustrato le bellezze del mare e del territorio, unitamente all’offerta ricettiva e all’enogastronomia, in presenza anche di rappresentanti delegati amministrativi delle varie realtà locali. Per allargare il bacino turistico del Salento già ricco di villaggi turistici e strutture ben attrezzate, e farlo apprezzare sempre più a livello internazionale, possibilmente 365 giorni all’anno.