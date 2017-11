Sandra Cervera rivela la scena più difficile che ha girato

L’attrice che da vita al personaggio di Emilia Ulloa ha confessato la scena più difficile che si è trovata a girare durante le riprese de “Il Segreto”.

Sandra, amatissima dai suoi fan, è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin e ha voluto rivelare un particolare molto interessante che riguarda le riprese de Il Segreto, l’attrice ha confessato quella che è stata la scena più difficile da girare a causa di un motivo personale, Sandra infatti sta attraversando un periodo difficile in famiglia.

La scena in questione è quella legata alla perdita di memoria di Raimundo, c’è infatti in una parte della trama una scena in cui Raimundo non riconosce Emilia a causa dell’esplosione, Sandra Cervera ha rivelato che questa scena è stata davvero molto difficile:

“Era molto difficile perché mio padre da anni è affetto da Alzheimer ed è difficile controllare le emozioni personali perché è qualcosa che molto presto accadrà realmente”, ha concluso molto emozionata.

L’attrice, nonostante la durezza delle sue parole, non ha perso il suo sorriso in ogni momento dell’intervista e ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e positiva: “Questa malattia prende l’essenza delle persone e mio padre ora è un bambino“.

Dopo l’intervista, Sandra ha voluto ringraziare attraverso i loro social network tutti i messaggi di affetto che ha ricevuto.

foto@Instagram