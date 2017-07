Sassuolo, tra i convocati Paolo Cannavaro

Nei giorni scorsi a Corlo di Formigine il raduno dei giocatori del Sassuolo. Il tecnico neroverde Cristian Bucchi ha convocato 33 giocatori.

Gli uomini del tecnico hanno poi fatto una seduta mattutina allo stadio “Ricci”. Ecco i nomi di tutti i giocatori convocati divisi per ruolo.

Portieri: Consigli Andrea, Pegolo Gianluca, Pomini Alberto.

Difensori: Acerbi Francesco, Adjapong Claud, Antei Luca, Cannavaro Paolo, Dell’Orco Cristian, Erlic Martin, Ferrari Gian Marco, Gazzola Marcello, Letschert Timo, Lirola Pol, Peluso Federico.

Centrocampisti: Bandinelli Filippo, Biondini Davide, Duncan Alfred, Magnanelli Francesco, Marin Marius, Mazzitelli Luca, Missiroli Simone, Sensi Stefano.

Attaccanti: Berardi Domenico (dal 21 luglio), Defrel Gregoire, Falcinelli Diego, Iemmello Pietro, Matri Alessandro, Pierini Nicholas, Politano Matteo, Ragusa Antonino, Ricci Federico, Scamacca Gianluca, Trotta Marcello.

Paolo Cannavaro è nato nel 1981 il 26 giugno, ha giocato otto anni nel Napoli ed ha indossato la maglia azzurra. Nei primi di carriera al Napoli ricordiamo il gol segnato contro la Juventus, ha vinto con il Napoli una Coppa Italia nel 2012.

“Paolo è stato importantissimo per me nel momento in cui approdai al Napoli. Venivo dalla Sampdoria e non conoscevo nessuno. Lui sin dal primo giorno si mise a mia disposizione facendomi conoscere la città e i nuovi compagni. Mi disse che per qualsiasi cosa potevo contare su di lui. Non lo dimenticherò mai…” così ricorda Christian Maggio.