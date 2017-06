Selfie, nemmeno all’ultima puntata Stefano risparmia frecciatine a Belen

Ieri sera è andata in onda, su Italia Uno, l’ultima puntata di questa seconda edizione di Selfie, le cose cambiano, programma di Simona Ventura, che purtroppo non ha fatto registrare un buon risultato di ascolti, nonostante sulla carta sfoggiasse un cast ben strutturato, tra cui spiccavano Tina Cipollari, Iva Zanicchi e la celeberrima coppia di ex Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

«È una puntata da festeggiare, ma prima abbiamo ancora molto da dare», ha esordito Simona Ventura scendendo per l’ultima volta le scale del suo programma, che non si sa ancora se avrà una terza edizione.

E ne sono state raccontate tante di storie belle, in primis quella di Giorgio che si rivolge allo show per una delicata operazione di ricostruzione del setto nasale dopo la terribile aggressione di un cane quando era molto piccolo.

In studio è arrivata anche Anna, che ha chiesto l’intervento di Selfie per un cambio look drastico: la donna, infatti, deve prepararsi per il matrimonio della figlia, ma non ha né l’outfit adatto né si sente pronta dal punto di vista estetico.

Ed è proprio in questo frangente che si è consumato un simpatico botta e risposta tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Quando Simona Ventura ha fatto notare ad Anna che è pronta per il matrimonio della figlia, Iva Zanicchi le ha consigliato di osare, “sarà un giorno bellissimo e piangerai tantissimo”. “Tutte le mamme al matrimonio della figlia piangono perché si emozionano – dice Stefano De Martino -. Ma dovete sapere che la mamma di Belen al nostro matrimonio ha pianto perché si sposava con me”.

Subito tutto lo studio è scoppiato in una grossa risata, la Rodriguez ha negato tutto, ma la Ventura ha chiosato: “Evviva l’amore che viene, che va e che può tornare”.

Intanto, appena archiviata questa edizione, già ci si chiede se ci sarà una terza edizione. La risposta arriva da un’indiscrezione pubblicata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi e su Dagospia.

Alberto Dandolo rivela che ai piani alti di Mediaset non vi sono ancora certezze. Non è sicuro che Selfie torni in onda, e qualora accada non andrà di certo su Canale 5. I numeri conquistati nella seconda edizione sono troppo bassi per la rete ammiraglia, motivo per cui c’è l’ipotesi Italia 1 nel futuro del programma.

Inoltre, pare proprio che Simona Ventura voglia svincolarsi dal programma che l’ha rilanciata in tv negli ultimi tempi: la bionda conduttrice aspirerebbe a qualcosa di più, magari rifare l’Isola dei Famosi.