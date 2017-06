Simone Susinna, la verità sui suoi presunti flirt

By Redazione

Molti di voi ricorderanno il modello Simone Susinna arrivato secondo nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi alle spalle del vincitore Raz Degan: bellissimo ed ammiratissimo da tutte le donne dell’Isola e non solo a quanto pare.

Di questi giorni è la notizia che durante la trasmissione ci e a stato un fugace incontro “privato” sull’isola con un altro dei partecipanti del reality e cioè il chirurgo estetico Giacomo Urtis dichiaratamente omosessuale.

In risposta a ciò Simone Susinna ha prontamente risposto durante un intervista nella quale ha voluto sottolineare come con Urtis ci sia stata soltanto amicizia visto che lui è dichiaratamente etero e che mai avrebbe potuto provare attrazione per un altre uomo.

Intervistato anche sul suo presunto flirt con la conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha dichiarato quanto segue :

“No, Barbara è soltanto una carissima amica, una persona che stimo molto. C’è un bel rapporto tra di noi, ci conosciamo da tanti anni e i paparazzi si divertono con noi, anche se alcune volte si esagera. Una volta eravamo in comitiva insieme ad altre persone, i fotografi hanno preso soltanto noi due tagliando la parte in cui c’erano altri ragazzi”

Infine ha voluto chiudere affermando di essere attualmente single perché impegnato nel lavoro che l’assorbe totalmente, dunque mettendo a tacere anche le voci di corridoio che lo volevano “nuova fiamma” proprio della Barbarella nazionale.

Chissà se il bel modello dagli occhi azzurri ci rivelerà qualche altra indiscrezione.