Temptation Island, in Sardegna le coppie iniziano a scricchiolare

Dovremo aspettare fine mese per poter vedere in onda la prima puntata di Temptation Island, e molto di più per vedere quali coppie riusciranno a resistere alle tentazioni e quali invece scoppieranno irrimediabilmente, ma le registrazioni sono già in corso, in Sardegna, e naturalmente sul web le indiscrezioni già si sprecano.

Poche le anticipazioni certe, ma sembra che i fidanzati siano 10, quindi le coppie in gioco saranno 5, con i tentatori e le tentatrici che in totale saranno 10.

Tra le coppie presenti nel resort di lusso, pare che ad essere molto preoccupata per la propria relazione sarebbe Camilla Mangiapelo, fidanzata di Riccardo Gismondi.

I due sono una delle coppie formatesi durante l’ultima stagione di Uomini e donne e, dopo solo 6 mesi di storia, hanno già scelto di mettere alla prova la loro novella relazione, per capire se il loro è vero amore.

Come racconta sito Il vicolo delle news, l’ex tronista è stato infatti avvistato nel resort che ospita i concorrenti, a Santa Margherita di Pula, Cagliari, in compagnia di non una, bensì due tentatrici.

Un’esterna che avrebbe mandato su tutte le furie la bionda Camilla, soprattutto per l’identità delle ragazze: Carmen Rimauro e Simona Solimeno, entrambe già viste nello studio di Uomini e donne.

La coppia riuscirà a superare la crisi oppure scoppierà?

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, la coppia famosa che ha rifiutato la partecipazione al programma è stata quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. La loro presenza sui rispettivi social network conferma che la coppia non è partita per la Sardegna e che non hanno accettato questa “sfida” di coppia.

La prima puntata sarà trasmessa in onda lunedì 26 giugno 2017, e non il 19 giugno come precedentemente comunicato: solo allora potremo sapere con certezza quali coppie abbiano preso parte al programma e soprattutto quante ne usciranno ancora assieme e innamorate.