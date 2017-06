Giochi online, la storia e l’evoluzione

Il mondo del gioco a pagamento è sempre stato di successo in Italia.

Con l’arrivo di internet, come era prevedibile, buona parte dei giocatori da bar si sono trasferiti online dove possono continuare a giocare tranquillamente al loro gioco preferito, senza neppure uscire di casa.

Su internet ci sono tantissimi siti che propongono i più tradizionali giochi in versione virtuale: solo per fare qualche esempio, i giochi da casinò, le roulette online, i giochi di carte virtuali, e via dicendo.

Ci sono tanti motivi per cui diverse persone decidono di giocare online: uno su tutti, la comodità, dato che è possibile giocare anche sullo smartphone o sul proprio pc da casa. Non solo, anche la privacy, connessa al fatto che non ci si deve recare in un bar a giocare, o al casinò.

Online si trova un po’ di tutto, dai giochi a premio al blackjack, dalla videolotteria alla slot machine, fino alle scommesse sportive.

Possiamo tranquillamente parlare, quindi, di una delocalizzazione del gioco, dal posto fisico ad internet.

Vediamo quali sono i giochi online più amati e diffusi fra gli italiani.

I casinò sono, come sempre, fra i giochi più amati dagli italiani: popolarissimi nella vita di tutti i giorni, con l’arrivo di internet oggi sono appetibili anche per chi prima non si sarebbe mai sognato di giocare ad uno di essi.

La Roulette consiste nel casinò game più veloce e molto diffuso, come ad esempio la Roulette di NetBet.

Fra i più diffusi casinò games di sempre, senza dubbio, le slot machine, che hanno anche il pregio di essere molto semplici da giocare e non richiedono troppo impegno mentale. Essendo divertenti, bisognerebbe essere attenti a non farsi prendere la mano, come per ogni tipo di gioco, ovviamente. Le slot machines online vanno bene anche per i principianti perché non richiedono una grande preparazione.

Anche il balckjack è un gioco molto utilizzato online, un gioco da sempre considerato ‘di nicchia’ eppure affascinante e riscoperto da molti, negli ultimi anni, anche grazie ad internet. Noto anche col nome ’21’, questo gioco richiede grande abilità e concentrazione. Ci vuole sangue freddo e bravura, e anche un po’ di pratica.

Ma non solo casinò games: anche i giochi di carte come il poker spopolano online. Il poker è conosciuto fra moltissime persone ed è reputato uno dei migliori giochi di carte, da oggi è possibile farlo anche online, senza preoccuparsi di trovare un compagno disponibile, dato che internet ne trova sempre uno.

Anche il Baccarat è un gioco diffuso online, abbastanza semplice e quindi aperto a chi non abbia molto esperienza.

Devi solamente prendere una decisione e puntare, o al banco o sul giocatore. Si tratta di uno dei giochi più semplici e convenienti.

Nel novero dei giochi online, non possiamo dimenticare uno dei più noti: le scommesse sportive, da sempre attività amata dagli italiani. Che si tratti di calcio o corse dei cavalli, oggi è possibile effettuare le scommesse sportive anche online, senza doversi recare al bar.

Bisogna sempre essere attenti che il sito dove si gioca sia autorizzato, e che i canali di pagamento siano sicuri. Solamente in questo modo si potrà giocare tranquilli.