Sossio Aruta e le pesanti accuse della ex moglie

Nei giorni scorsi una foto pubblicata sui social da Sossio Aruta ha fatto molto rumore sul web.

Nello specifico, Sossio, uno dei protagonismi più chiacchierati del trono over di Uomini e donne, ha pubblicato una foto in lacrime, e nella didascalia ha scritto:

“E’ un dolore incolmabile…NON AVRA’ MAI FINE!!! STACCARSI DAI PROPRI FIGLI, e non per mio volere…VI ODIO CON TUTTO ME STESSO!! DEDICATO A TUTTE QUELLE VITTIME COME ME!!!”.

Ovviamente appena il cavaliere del Trono Over ha espresso questo suo malessere le ipotesi dei suoi fan si sono sprecate, ma qual che è certo è che il cavaliere accusa qualcuno di ostacolare il suo rapporto coi figli.

Molto probabilmente la sua è una risposta alla ex moglie Rossella, che aveva dichiarato, tramite il settimanale DiPiù, che il suo ex marito non si cura dei figli e non versa gli alimenti ad essi dovuti.

“In questa lettera voglio precisare che chi ti vede a Uomini e Donne conosce solo una versione di te. Nella vita di tutti i giorni sei molto diverso dall’uomo che mostri di essere in televisione. Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli. Io e i nostri figli abbiamo vissuto periodi in cui tu non c’eri mai. In cui ti si vedeva di più nelle discoteche della Riviera romagnola che nel soggiorno. Anche a Uomini e Donne ne cambi una dopo l’altra. E il problema è proprio questo. Sei rimasto il ragazzo che eri: continui a giocare a calcio, a cercare ragazze, ma di cercarti un lavoro non ne vuoi sapere”, aveva detto duramente.

Sul web l’opinione pubblica si è spaccata tra chi è dalla parte di Sossio e cerca di dargli forza, e chi lo attacca sostenendo che il dolore deve restare privato e non va spiattellato sui social network.