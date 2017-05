Flavio Insinna sgarbato con i concorrenti di Affari Tuoi?

Se non ci fossero i video a confermarlo, onestamente faremmo molta fatica a crederlo: possibile che Flavio Insinna, uno dei conduttori più amati da grandi e piccini, sempre sorridente e gentile dinanzi alle telecamere, sia “maleducato” ed aggressivo nei confronti dei concorrenti che nel corso dei mesi hanno preso parte al programma che conduceva su Rai Uno?

Nell’ultima puntata andata in onda, Striscia la Notizia, programma satirico di Antonio Ricci, ha mandato in onda un servizio lunghissimo tutto dedicato a Flavio Insinna che mostra il presentatore di Affari tuoi furioso con i suoi concorrenti in alcuni fuori onda.

Tra le clip mostrate da Striscia ne spicca una che ha sconvolto tutto il pubblico, una riguarda una concorrente della Valle d’Aosta che ha di fatto irritato e non poco Insinna. Così nell’audio “rubato” Insinna si sfoga e attacca il suo staff per non avere truccato le buste.

“Cambiano la Costituzione – si sente nell’audio trasmesso – hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica sennò votavano la Monarchia e noi non possiamo mettere nella busta 5 simpatici? Abbiamo preso una nana che parla con le mani davanti alla bocca se no sta muta. Avevamo 2/3 fighi e 7 dementi. Per farmi girare i coglio** ce ne vuole, ci siete riusciti! Una nana ha giocato. Siamo riusciti a prendere degli stron** come sempre, a tutti gli speciali”.

Un Flavio Insinna mai visto, o meglio, sentito in questo modo e che cozza con le parole della sua “rivoluzione gentile” nell’intervento di qualche settimana fa a #Cartabianca.

Secondo molti fan la redazione prenderà dei seri provvedimenti nei confronti di Flavio Insinna.

In ogni caso sembra che Striscia la Notizia ci si sia messa veramente con il massimo impegno ad alimentare la macchina del fango per sminuire la trasmissione: ricordiamo che negli scorsi anni sono stati decine i servizi del tg satirico montati per mostrare che il gioco fosse truccato e tutto preparato a tavolino.

Servizi che senza dubbio hanno contribuito alla cancellazione del programma.