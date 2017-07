Spandau Ballet, Tony Hadley ha annunciato il suo addio

Hanno fatto ballare e innamorare più di una generazione, con la loro musica irresistibile e la loro passione travolgente, ma a quanto pare è finita un’altra epoca: anche gli Spandau Ballet si scioglieranno?

Purtroppo sembra questa la conseguenza più naturale dell’annuncio di Tony Hadley, che ha dichiarato di non essere più il cantante degli Spandau Ballet.

Solo poche righe per sancire il divorzio: “A causa di circostanze al di là del mio controllo“, scrive il cantante sui suoi canali ufficiali dei social network, “è con grande dispiacere che mi viene chiesto di comunicare che non sono più un componente della band Spandau Ballet e quindi non mi esibirò con il gruppo in futuro“.

Ed a ruota è arrivata anche la risposta del resto della band, che ha confermato la notizia: “Con grande frustrazione da parte nostra Tony ha fatto capire chiaramente nel settembre del 2016 che non voleva lavorare più con la band. Le cose non sono cambiate da allora e il 2015 rimane l’ultima volta in cui abbiamo potuto esibirci con lui. Quindi adesso abbiamo deciso di andare avanti come band“.

Un fulmine a cielo sereno per i fan nostalgici del gruppo che per anni ha dato vita allo storico duello con i Duran Duran. La band si era già sciolta ma poi era tornata riformata quasi 8 anni fa, passando anche per l’Italia con un tour nel quale aveva riproposto pezzi cult come Gold e Through The Barricades.

Hadley è stato membro del gruppo fondato dai fratelli Gary e Martin Kemp dal 1980 e ha partecipato al successo di brani cult come “Gold” e True”.

Non è da escludere che i motivi di questa nuova separazione siano legati a strascichi della causa legale che vide – dal 1999 – Tony Hadley, John Keeble e Steve Norman portare in tribunale Gary Kemp per questioni di royalties.