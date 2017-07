Fedez fa impazzire il web mostrandosi senza tattoo

By Angela Sorrentino

Se i tatuaggi piacciono o meno, è indubbio che nel cantante Fedez rappresentino uno dei suoi tratti distintivi, e fa quindi strano immaginarlo senza, figuriamoci guardarlo direttamente, che sembra quasi nudo senza la miriade di immagini e segni a mascherare il suo corpo.

Eppure l’eclettico cantante non si preclude nulla e nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato uno scatto che, inutile sottolinearlo, ha fatto incetta di like e condivisioni.

Nello scatto, il fido compagno di J Ax si è metamorfizzato, si è completamente trasformato: tatuaggi addio. Certo l’effetto è davvero incredibile: petto e braccia completamente ripuliti.

Fedez si fece il primo tatuaggio a soli 14 anni, accompagnato da mamma Tatiana. Fu proprio lei a trasmettere al figlio questa passione, che è diventata un autentico marchio di fabbrica per il rapper.

Una vita passata ad aggiungere segni indelebili al suo corpo, una miriade di disegni più o meno definibili tra cui spicca, solo per citarne alcuni, uno squalo che addenta una banconota con un cappellino sui cui è scritto Fedez al contrario, una curiosa ragnatela geometrica e un ghiacciolo sul collo, il volto di Gesù piangente sul ventre, una farfalla dietro l’orecchio, una lavatrice con dentro un cervello, un piccone, una mano che afferra il cervello con un occhio per mezzo di una catena, un diamante, una donna barbuta con quattro occhi, ed altri ancora.

Che abbia deciso, in vista del suo matrimonio, di cambiare look e di darsi l’aspetto da bravo ragazzo, per stupire la sua Chiara? Difficile crederlo ed infatti è lui stesso a spiegare il motivo.

Il rapper in persona ha spiegato che la causa della sua ‘apparizione’ senza tatuaggi sta nel fatto di aver fatto da testimonial ad una nota marca di cosmetici. Per la realizzazione dello spot, però, Fedez è dovuto apparire del tutto ripulito dal suoi tatuaggi.

Nonostante lo abbia fatto solo per lavoro, il risultato pare non gli dispiaccia affatto: “No raga sono allibito, è incredibile. Sembro molto più magro e muscoloso senza tatuaggi, sembro molto più grasso con i tattoo. Sappiate raga che se vi tatuate sembrerete più ciccioni”.

Naturalmente, per raggiungere l’effetto finale, non ha fatto ricorso a nessuna seduta laser intensiva, ma ha semplicemente usato un prodotto di make-up per coprirli.