Spirulina: la guida definitiva

L’alga spirulina è uno dei superfood più apprezzati del momento, ovvero uno di quelli più consigliati da nutrizionisti e medici, per proprietà che avremo modo di analizzare, sul piano scientifico, tra pochissimo, più avanti nella nostra guida di oggi.

Oggi infatti ci occuperemo dei benefici della spirulina da un punto di vista scientifico, analizzandone dunque le proprietà vere e quelle che invece sono frutto delle fantasie del marketing, per rispondere alla più importante delle nostre domande: vale davvero la pena di inserire la spirulina all’interno del nostro regime dietetico? Oppure si tratta di un prodotto che dovremmo evitare, in quanto assolutamente inutile, o peggio ancora dannoso?

Vediamolo insieme, prendendo a prestito quanto rilevato dalle numerose analisi e dai numerosi studi che hanno avuto questa alga come oggetto.

Ci sono veri benefici nella spirulina?

Assolutamente sì. Siamo infatti davanti ad un prodotto che ci permette di migliorare il funzionamento del nostro organismo a 360°:

1. La spirulina è adatta ad ogni tipo di regime alimentare, perché è ricchissima di micronutrienti importantissimi per il funzionamento del nostro corpo;

2. Può anche aiutarci a perdere peso in modo efficace, ovvero attaccando i depositi di adipe e non facendoci meramente perdere qualche chilo sulla bilancia; il dimagrimento effettivo, ovvero con la perdita di grasso, è difficilissimo da ottenere, anche attraverso una dieta adeguata;

3. Permette di combattere efficacemente l’anemia, in quanto contiene grosse quantità di ferro, tra le altre cose del tipo che è facilmente assorbito dal nostro organismo;

4. Ci aiuta, grazie al suo ottimo contenuto in proteine biodisponibili, ad mantenere la nostra massa magra, ovvero i muscoli, aumentando dunque anche il ritmo al quale gira il nostro metabolismo, per un ulteriore aiuto al processo di dimagrimento.

L’alga spirulina dunque, grazie alle sue proprietà, può essere considerata senza alcun tipo di problema come un’alga che può rimpiazzare in modo efficace, per citare la più dannosa, la carne rossa. Si tratta dunque di un ottimo integratore per chi vuole integrare ferro e proteine seguendo un regime vegetariano o vegano, oppure per chi vuole semplicemente ridurre la quantità necessaria alla dieta di carne rossa, che come ha dimostrato l’OMS, crea problemi importanti al nostro organismo nel caso in cui dovessimo andare a consumarne troppa.

La spirulina è uno degli integratori più facili da assumere

Altra questione di fondamentale importanza è l’assoluta facilità di assunzione che gli integratori a base di spirulina ci garantiscono. Siamo infatti davanti ad un prodotto che può essere assunto, senza che ci sia alcuna differenza per i benefici che apporterà al nostro organismo, sia in capsule sia invece in polvere che viene ottenuta tramite essiccazione.

1. Per quanto riguarda la Spirulina in capsule, se ne scegliamo di buona qualità, avremo a disposizione un prodotto puro, che ci permette di andare ad assumere tutti i principi attivi importanti della spirulina, portandola sempre con noi e consumandola quando lo riteniamo più comodo;

2. Per quanto riguarda invece la spirulina in polvere, abbiamo a disposizione un prodotto che possiamo facilmente aggiungere alla nostra dieta andandolo ad inserire nelle nostre bevande preferite, calde o fredde, oppure ai nostri pasti. Siamo davanti ad un prodotto altrettanto facile da usare, che con il suo buon sapore può anche migliorare le preparazioni che abbiamo scelto durante la dieta;

Qualunque sia il metodo che abbiamo scelto per assumere la spirulina, potremo godere appieno dei benefici che abbiamo indicato nel corso della nostra guida. La scelta è dunque completamente nostra, e soprattutto interessante per chi vuole andare ad aggiungere alla propria dieta un alimento naturale, un vero superfood interessante non solo per il suo contenuto in macronutrienti, ma anche e soprattutto per benefici che derivano dall’interazione delle sostanze contenute in questa alga.

Ci sono controindicazioni?

No. La spirulina è un prodotto naturale al 100%, che può essere dunque facilmente utilizzato anche da parte di chi soffre tipicamente di allergie o di reazioni avverse agli integratori.

Spirulina è adatta a tutti, e dunque soltanto chi sta affrontando una gravidanza o sta allattando dovrà consultare il proprio medico per essere sicuro di non avere controindicazioni dovute all’assunzione di questo integratore.