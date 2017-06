Stefano Bettarini non passerà l’estate da single?

Considerato un playboy che ama addirittura stilare liste delle donne che non sono state capaci di resistergli, come ha ampiamente dimostrato durante la sua partecipazione come concorrente alla prima edizione del Granfe Fratello Vip, dove ha rischiato persino l’espulsione per aver elencato tutte le sue conquiste, Stefano Bettarini da diversi anni è ormai single.

Dopo il matrimonio malamente naufragato con Simona Ventura, l’ex calciatore, che comunque sta cercando di tenersi un suo spazio nel dorato mondo dello spettacolo, ha frequentato una miriade di donne, ma nessuna è riuscita a rubargli il cuore, o forse lui non è mai stato pronto a impegnarsi seriamente.

Sembrava potesse essere serio il sentimento che stava nascendo con Dayane Mello, durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, durante la quale Bettarini è stato inviato dall’Honduras, ma per colpa della stessa naufraga, il tutto è naufragato letteralmente nel giro di un paio di copertine conquistate sui maggiori settimanali di gossip.

Nelle scorse settimane, si è parlato di un presunto flirt con la conduttrice Elenoire Casalegno, 40, ma i due hanno sempre smentito: tra loro ci sarebbe solo una semplice, forte amicizia.

Ma a quanto pare questa estate Stefano non la passerà da single: l’ex calciatore ha infatti condiviso uno scatto che lo ritrae in compagnia di una donna la cui identità è per ora sconosciuta, e in rete si scatena il toto-nomi.

Nello specifico, nella foto incriminata, accanto a lui c’è una donna dal fisico notevole la cui identità è però un mistero: la foto è tagliata all’altezza del collo senza dare modo ai followers di capire chi sia la misteriosa donzella al fianco del ‘Betta’.

A destare i sospetti, oltre all’immagine, è soprattutto la didascalia scritta a corredo. “C’è sempre in amore molta curiosità di scoprire…”, ha scritto Bettarini.

In attesa di capire chi sia la donna che starebbe al momento al suo fianco, Bettarini ha risposto alle indiscrezioni che vorrebbero il figlio concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: ‘Per mio figlio Niccolò non è ancora il momento, ha soli 18 anni e vorrei che un giorno ci andasse non perché figlio di genitori famosi, bensì per qualcosa che è riuscito a creare da solo’, ha dichiarato al settimanale Vero.