Stefano De Martino piange, ma c’entra Belen?

Non sono più una coppia da oltre un anno, eppure si continua a parlare dell’uno sempre mettendolo in relazione con l’altro, e il gossip in queste settimane ci sta sguazzando alla grande.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino rimarranno per sempre legati perché in comune hanno un figlio, il piccolo Santiago, la cosa più importante al mondo per entrambi i coniugi come hanno dimostrato più volte, eppure i più nostalgici non smettono di sperare in un loro ritorno di fiamma.

E così, quando il ballerino viene beccato in lacrime, la colpevole deve essere, a tutti costi, proprio lei, Belen.

Nello specifico, il settimanale Diva e Donna, ha paparazzato Stefano De Martino seduto sul balcone di casa mentre piange disperato. La scenetta non è potuta passare inosservata ai fotografi. La rivista scrive: “Stefano soffrirebbe molto per i continui ‘no’ che riceve dalla madre di suo figlio e a consolarlo ci stanno pensando proprio le amiche di Belen”.

Negli scatti infatti si vede De Martino mentre piange e in suo aiuto accorre subito Patrizia Griffini (detta la Petineuse) che è la migliore amica della Rodriguez.

La tesi è avvalorata dal fatto che De Martino pare si sia lasciato scappare di essere pentito di aver lasciato Belen. Scriveva il settimanale Chi: “Ha raccontato anche ai muri di essersi pentito di aver perso la moglie e di averle provate tutte per riconquistarla”.

Quel che è certo però è che Belen è molto felice col nuovo compagno, Andrea Iannone. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di una loro crisi, ma i due piccioncini hanno smentito tutto attraverso i social.

Lui sognante, con le mani di Belen che lo scapigliano, ha pubblicato sui social una foto e una dedica d’amore: “Fra tante nuvole tu sei il mio sole! Grazie”. Non si fa attendere anche la foto di Belen con uno scatto a bordo piscina in cui mostra il suo lato B e sorseggia un cocktail in maniera rilassata. “Detox time, non c è niente di meglio… continuo il mio percorso muy bueno” il suo post da Ibiza.