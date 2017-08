Temptation Island, i protagonisti fanno ancora parlare di sé

Nonostante le registrazioni siano finite da un mese e la messa in onda da quasi due settimane, i protagonisti di questa edizione di Temptation Island hanno saputo attirare su di se un eco mediatico e social che va ben al di la della semplice partecipazione al reality dell’estate, e il pubblico continua a seguire le vicende delle sei coppie che hanno tutte deciso di rimanere assieme.

Nei 21 giorni di permanenza nel resort in Sardegna se ne sono viste delle belle, tra tradimenti tentati ed altri persino portati a termine, ma alla fine l’amore ha trionfato.

Certo, ci sono delle coppie che hanno fatto discutere più delle altre, e una di queste è senza dubbio quella formata da da Antonio Lenti e Veronica Bagnoli.

Lui ha passato addirittura una notte intera con la tentatrice Jessica, ma alla fine la sua Veronica lo ha perdonato ed è tornata a vivere la sua quotidianità con lui.

Ed è proprio Jessica, in una recente intervista rilasciata al Vicolo Delle News, a raccontare cos’è realmente accaduto nel villaggio in quel week end di fuoco con Antonio Lenti.

“Riguardo al weekend da sogno con Antonio voglio essere molto chiara con i telespettatori: tra me e Antonio non c’è stato alcun tipo di rapporto fisico. Antonio è stato libero di comportarsi come ha voluto, e se siamo arrivati fino a quel punto era perché entrambi liberamente ci siamo sentiti di farlo. Tornassi indietro rifarei tutto”, ha spiegato.

La tentatrice inoltre ha aggiunto che al posto di Veronica non sarebbe uscita con lui dal programma, perché in effetti si è spinto un po’ oltre i “termini consentiti”: “Al posto di Veronica io, sono sincera, sarei uscita sola.[…] Antonio è il suo ragazzo, lei conosce i suoi occhi e le sue emozioni”.

Anche Valeria Bigella e Alessio Bruno sino alla fine sono stati in bilico, anche se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di concedere una seconda e ultima chance al suo fidanzato.

La loro decisone ha però scatenato gli haters che li hanno accusati di non essere mai stati sinceri e di avere messo in piedi un teatrino fingendo uno scontro in realtà mai avvenuto soltanto per farsi un po’ di pubblicità gratuita e quindi per garantirsi maggiori introiti.

La coppia naturalmente si è difesa da questa accusa e nell’ultima intervista rilasciata al blog Isa e Chia, i due hanno confessato come stanno cercando di rimettere in piedi la loro relazione, che durante il reality ha scricchiolato parecchio.

“Usciti dal programma è stato difficilissimo e lo è tuttora, non siamo ipocriti, ma stiamo cercando di recuperare il nostro rapporto pian piano. Inizialmente è stata una tragedia, una tragedia greca”, ha chiarito Valeria.

“Finalmente abbiamo raggiunto un equilibrio in cui riusciamo a non litigare, a stare bene, a discutere tra di noi in maniera del tutto differente rispetto a prima. Anche a me penso sia servita molto questa esperienza, perché mi ha fatto capire quanto devo migliorare, quanto devo dare più peso a quello che dico”, ha chiosato Alessio.