Temptation Island, Riccardo e Camilla già in crisi?

Manca ancora un po’ prima di poter rivedere in onda Temptation Island, programma Mediaset che è stato riconfermato per la quarta edizione e che ormai dal pubblico è considerato il degno sostituto estivo di Uomini e Donne, se non altro perché buona parte del cast è presto in prestito proprio dall’altro programma.

Questa quarta edizione vedrà all’opera ancora una volta delle coppie non sposate e senza figli, “costrette” a resistere ad una serie di tentazioni: andrà in onda a partire dal 26 giugno, ma le prime riprese sono iniziate dal 10 giugno.

Le riprese di questo reality sono in corso nel magico scenario della Sardegna, e proprio sulle rive incantate di questa splendida terra, sono iniziate le prime esterne dei concorrenti.

E proprio da queste esterne giungono i primi gossip sulle coppie in gare e sui problemi che queste starebbero già affrontando nel mettere alla prova la solidità del proprio rapporto, che in alcuni casi è anche nato da poco.

Tra le coppie ci sono anche Riccardo Gismondi, ex tronista di Uomini e Donne, e l’attuale fidanzata, conosciuta proprio durante il suo percorso nel programma, Camilla Mangiapelo: i due hanno deciso di intraprendere questa avventura “sentimentalmente pericolosa” e pare già abbiano diversi problemi.

Secondo voci insistenti che circolano sul web, pare che Riccardo sia stato pizzicato in compagnia di due tentatrici durante un’esterna. La loro uscita “non fa che ingigantire le voci su una presunta crisi con la giovane fidanzata Camilla”.

E ancora: “Ma c’è di più. Le due ragazze con cui Gismondi si stava intrattenendo sono due vecchie conoscenze del talk dei sentimenti di Maria De Filippi: Carmen Rimauro (ex corteggiatrice di Manuel Valicella) e Simona Solimeno (ex corteggiatrice di Caludio D’Angelo). Ma è proprio quest’ultima che sta facendo infuriare Camilla. Simona, infatti, sarebbe un’ ‘amica’ della Mangiapelo”.

Camilla come reagirà? E soprattutto sceglierà di affrontare subito il suo fidanzato o si chiuderà nel suo dolore?

Non resta quindi che aspettare un paio di settimane, ma intanto il conduttore Filippo Bisciglia ci ha già fatto fantasticare e stuzzicato a dovere con qualche post interessante sui social, tra cui una foto della prima pagina del copione.