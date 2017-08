Temptation Island, senza veli il passato di Selvaggia Roma

Come abbiamo potuto più volte vedere nei giorni scorsi, nonostante gli scandali che hanno travolto i protagonisti durante la loro permanenza nel resort sardo, dopo 21 giorni di esperienza a Temptation Island, tutte le sei coppie in gara hanno deciso di rimanere assieme, anche rimangiandosi le dichiarazioni fatte nel corso delle varie puntate e persino del falò finale.

I più felici e innamorati sono sembrati agli occhi di tutti Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Lui si è lasciato molto andare con una delle tentatrice, ma alla fine è tornato sui suoi passi, e ha persino dichiarato apertamente di voler sposare la sua Francesca con cui, tra alti e molti bassi, sta assieme da diversi anni.

E a parlare della coppia è anche a tentatrice che ha messo in difficoltà i due fidanzati. Intervistata da Fanpage.it, la bella Desirèe Maldera ha parlato della coppia e della sua esperienza sull’isola della tentazione. “Temptation Island – dice la Maldera – è un reality e come tale è un ambiente chiuso. È fisiologico che si sviluppi una simpatia nei confronti di qualcuno. Verso Francesco provavo un’attrazione che nell’ultima settimana è sfociata in amicizia. È che a noi donne piace piacere, ma non mi sarei mai potuta innamorare di un uomo che ama un’altra. Se fossimo usciti da single, sarebbe stato possibile frequentarci fuori ma è stato più forte l’amore per Selvaggia, ed è giusto che fosse così”.

Desiree ha anche dichiarato di non aver visto più Francesco Chiofalo dopo la fine di Temptation Island ed ha affermato di avere molta stima per Selvaggia su cui dichiara: “Per me Selvaggia è una donna veramente con gli attributi, quindi non mi sono mai permessa di contattarlo”.

Altra notizia che sta spopolando in queste ore è che nel passato della splendida ventisettenne c’è un video un po’ piccante. Si tratta di una clip datata 2010 in cui la vediamo completamente senza veli accanto al protagonista, il rapper Diluvio.

In pratica la romana ha girato l’intero filmato in déshabillé con il lato B in bella evidenza.

La Roma è la co-protagonista del video. La vediamo in un letto con il cantante, in procinto di saltargli su e fare l’amore con lui. Dopo che i due piccioncini nel video hanno “finito”, lei scende e si mostra di spalle assolutamente senza veli. Completamente nuda, si sposta verso il bagno per fare una doccia.

Nel giro di poche ore il video ha fatto il giro del web ed ha acceso nuove discussioni tra i fan dell’amata coppia del reality show di Canale 5.