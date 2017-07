Top Gun, il sequel arriverà ufficialmente nei cinema tra due anni

By Angela Sorrentino

Sarà una lunghissima attesa quella che si prospetta per gli appassionati del celeberrimo titolo che da mesi attendono impazienti l’agognato sequel, ma per lo meno ora c’è la conferma ufficiale di una data, e si può cominciare il countdown, senza escludere che in corso d’opera ci possano essere nuove e incredibili sorprese.

E’ stata infatti appena annunciata dalla Paramount Pictures la data ufficiale dell’uscita di Top Gun 2, il 12 luglio 2019 – 33 anni dopo la pellicola originale (16 maggio 1986) diretta dal compianto Tony Scott.

Come già ampiamente trapelato, è stato confermato che sarà il regista Joseph Kosinski a dirigere il film. Già dietro la macchina da presa per Tron: Legacy, Kosinski aveva già collaborato con Cruise nel film di fantascienza Oblivion del 2013.

Tom Cruise riprenderà il suo ruolo originario, Jerry Bruckheimer sarà nuovamente il produttore e la sceneggiatura sarà firmata da Peter Craig, Justin Marks, Ashley Miller e Zack Stentz.

Il compositore Harold Faltermeyer tornerà a comporre la colonna sonora di Top Gun. Il ritorno di Val Kilmer e se la colonna sonora riproponga ancora una volta la musica di Kenny Loggins rimangono ancora un mistero.

Lo stesso Cruise ha poi dichiarato che il film si intitolerà Top Gun: Maverick (Maverick era il nominativo del tenente Pete Mitchell), ma per ora la Paramount non ha ufficializzato la cosa.

La pellicola è in sviluppo da diverso tempo ed è stata riscritta da Justin Marks, che aggiornerà la storia “mostrando uno spezzone di ciò che sono diventati oggi i piloti da combattimento e la marina”.

I lavori di pre produzione inizieranno sicuramente entro la fine dell’anno, ma non si hanno notizie o date certe. Attualmente Tom Cruise sta ultimando le riprese del nuovo Mission: Impossible, ma siamo certi non veda l’ora di rivestire i panni del pilota d’aviazione più famoso del cinema.