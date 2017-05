Trono Classico, Desiree abbandona e Rosa deve scegliere

By Redazione

Nella puntata odierna è andata in onda la scelta di Desiree, ovvero quella di abbandonare il trono.

Grande delusione per tutti, compresi gli opinionisti soprattutto Gianni che ha palesato l’ipotesi che la tronista possa avere qualcuno al di fuori del programma.

Il più colpito è ovviamente Mattia che sembrava davvero preso dalla bella tronista tanto che la raggiunge in camerino dicendole tutto ciò che in quel momento pensa della sua scelta e manifestandole tutta la sua tristezza e delusione estrema.

Anche in studio la decisione viene contestata vivamente persino da Gianni che era sempre stato dalla parte di Desiree in tutte le discussioni soprattutto con Rosa che invece in questo caso è stata rivalutata.

Si passa poi proprio a Rosa e alle sue esterne con Alex e Pietro entrambe molto coinvolgenti sia per i ragazzi che per la bella campana, anche se personalmente abbiamo preferito quella con Pietro dove il fatidico bacio e’ scattato all’ombra del Vesuvio.

Rosa è prossima alla scelta: voi chi preferite tra Pietro e Alex? Noi abbiamo il nostro preferito ed è Pietro: a voi i commenti.