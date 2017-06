Trono classico: Marco e Federica, Luca e Soleil botta e risposta

By Redazione

È di questi giorni la notizia che una delle ultime coppie forma tesi nell’ultima edizione di uomini e donne e cioè Marco e Federica, sembrano attraversate un periodo di crisi avvalorato dalle loro dichiarazioni.

Entrambi si sono mostrati in diversi scatti e sui social da soli soprattutto Federica che ha trascorso il suo compleanno senza la presenza di Marco il quale a sua volta si mostrava in selfie nel giardino di casa sua o in giro con amici.

E proprio verso questa coppia ma in special modo verso Marco sono rivelate le dure parole di Luca, che ricordiamo bene ha scelto la bionda Soleil, attirando su di sé critiche e frecciatine: la ragazza era stata tacciata di essere falsa e superficiale e dunque la scelta di Luca era sembrata davvero inopportuna.

Questa volta però Luca e Soleil hanno risposto in modo deciso a Marco il quale aveva dichiarato che i due sarebbero durati assieme solo due settimane: alla luce invece della crisi tra Marco e Federica, Luca ha voluto levarsi qualche soddisfazione dichiarando ….

“Siamo stati zitti troppo a lungo. Stasera sciogliamo i cani. Sono successe diverse cose in questi giorni, se ne saranno accorti? La verità viene sempre a galla. Le persone false, finte, ipocrite, costruite, vittimiste, alla fine forse..forse..non eravamo noi!!“