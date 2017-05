Trono classico: Rosa Perrotta sceglie il 22 maggio

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, la trasmissione della scelta di Rosa Perrotta sarà registrata lunedì 22 maggio.

In quella occasione finalmente scopriremo chi sarà il prescelto dalla bella salernitana: il tenace Pietro o il sempre polemico Alex?

Noi come redazione abbiamo il nostro preferito e più volte abbiamo ammesso il nostro debole per Pietro tartaglione ragazzo solido e serio che secondo noi.è realmente preso dalla bella rosa, perciò forza Pietro!

Intanto su instagram è apparso un messaggio di Alex rivolto ovviamente a rosa dove ammette tutto il suo coinvolgimento: poche parole ma significative per ribadire il suo interesse visto l’approssimarsi della scelta.

Buongiorno ❤ Manca sempre meno alla scelta 🌹❤ #MissU… A post shared by Alex Adinolfi (@alexadinolfifans) on May 16, 2017 at 10:18pm PDT

Secondo voci che circolano in queste ore paté che il finale del trono di Rosa sia un.deja-vu nel senso che se la sua scelta sarà Alex in moti se non tutti penseranno che come si suol dire “era già tutto previsto” e che l’interesse dimostrato per Pietro fosse solo un escamotage per allungare il trono e spostate l’attenzione dalle chiacchiere su lei e Alex.

Noi vogliamo credere che non sarà così ma in ogni caso auguriamo a rosa una scelta fatta col cuore rivolta a colui Alex o Pietro che davvero la renda felice.

Vedremo cosa accadrà. Intanto noi tifiamo Pietro: voi?