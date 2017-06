By Redazione

Trono over: Gemma Galgani in bici con Marco Firpo

Questa edizione di uomini e donne si è da poco conclusa con la formazione delle due coppie del Trono Classico e con il Trono Over che fino all’ultima puntata ha riservato sempre colpi di scena.

Tra i protagonisti del trono over senza dubbio un posto rilevante l’ha avuto quest’anno Gemma Galgani che dopo aver messo fine alla sua storia con Giorgio Manetti, ha cominciato a frequentare il biondo Marco Firpo il quale all’inizio sembrava restio e titubante ad intraprendere la frequentazione della Galgani, ma che alla fine pare abbiano formato una coppia affiatata.

Infatti nei giorni scorsi i due sono stati avvistati in Liguria a …. in gita entrambi in bicicletta spensierati e sorridenti, subito riconosciuti da molti passanti i quali li hanno avvicinati congratulandosi con loro e soprattutto mostrando solidarietà verso Gemma la quale riferendosi alle persone che la incontrano dice:

“È proprio questa vicinanza quotidiana delle persone a darmi la forza per andare avanti“.

E quindi in bocca al lupo.a Marco e Gemma.

foto@Instagram/gemmagalganifanpage