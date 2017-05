By Redazione

Trono Over: Manfredo e Graziella pace e poi guerra

Ancora scintille in studio tra Manfredo e Graziella durante l’ultima registrazione del trono over.

Ricordiamo tutti che la signora Graziella, fortemente delusa dal comportamento di Manfredo, si era scagliata contro di lui appellandolo con epiteti poco lusinghieri e con offese pesanti a tal punto che lei stessa aveva deciso di abbandonare il programma, anche perché oramai tutti erano contro di lei per il suo perseverare contro l’uomo.

Le ultime news ci parlano di un Manfredo che stranamente è tornato sui suoi passi e ha deciso di fare le sue scuse a Graziella perché secondo lui questa storia ricca di astio gli avrebbe fatto una cattiva pubblicità tra le signore presenti in studio.

Scuse accettate, ma non c’è pace per Manfredo.

Ed ecco che scoppia la polemica nel momento in cui ammette di non voler continuare la conoscenza con la signora Mariapia e di aver accettato solo perché in quel momento era attaccato da Graziella.

Ovviamente la reazione di quest’ultima non si è fatta attendere, a questo punto Manfredo è di nuovo attaccato e accusato di essere stato falso nei confronti di Mariapia: questa storia crediamo non finisca qui infatti Manfredo ha minacciato Graziella con una frase abbastanza perentoria: se vuole la guerra l’avrà.

Vedremo come andrà a finire.