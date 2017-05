Trono Over: Manfredo telefona a Graziella

Nei giorni scorsi una delle protagoniste del Trono Over di quest anno ha rilasciato un intervista parlando del suo percorso a uomini e donne: si tratta della vulcanica Graziella Montanari la quale ha voluto ribadire la sua sulla questione che ha animato molte delle puntate di quest’anno e cioè la sua pseudo storia con Manfredo.

Graziella ha ripercorso la sua conoscenza con l’uomo ribadendo e sottolineando il fatto che si tratta di una persona estremamente falsa che si era presentato da lei a corteggiarla al solo scopo di entrare nel programma.

La Montanari ha rivelato anche che una volta terminato il programma Manfredo l’ha telefonata per scusarsi ancora una volta, scuse che la donna non ha accettato.

Ecco le sue parole: “Ho parlato tramite telefono con Manfredo, perché io non sono una persona che porta rancore, e lui ha ammesso parzialmente le sue bugie e ha ammesso di aver finto con me, perché gli piacevo solo fisicamente. Alla sua età un uomo dice la verità e basta, invece lui si è comportato come un quindicenne. E’ una persona falsa.”

Infine ha parlato anche della recente conoscenza con Sabatino affermando :

“In tutta onestà, non mi sono sentita di continuare la frequentazione con lui, perché ha delle conoscenze che si fanno la guerra l’un con l’altro e hanno messo in mezzo anche me. Io non voglio stare dentro a tutte queste cose, voglio stare tranquilla, vorrei un uomo che mi desse davvero le cose che mi prometteva Manfredo.“