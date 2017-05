By Redazione

Trono over: Quanti litigi, occhi puntati su Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Tra litigi e discussioni accese proseguono le puntate del trono over che quest’anno hanno riservato emozioni di gran lunga superiori a quelle del trono classico.

Sembra quasi che i ruoli si siano invertiti per quanta vitalità amore e gioia di vivere ci sia tra i partecipanti del trono over rispetto al trono classico abbastanza monotono e mai fuori dalle righe.

In questi ultimi giorni tiene banco tra gli over la presunta storia segreta tra Giorgio Manetti e la bionda Anna Tedesco da sempre dichiaratisi grandi amici ma negli ultimi tempi accusati di avere una relazione segreta.

Che tanto segreta pare non essere visto che proprio in trasmissione la sempre presente Simona ha ammesso dopo innumerevoli battibecchi di aver detto che i due, Giorgio e Anna, sono amanti: a dirla tutta in effetti si è parlato di un rapporto che sarebbe solo fisico dunque senza impegno .

Non sappiamo se sia la verità, ma indubbiamente i due sono spesso paparazzati insieme durante qualche festa o in giro ma sempre in compagnia e mai da soli.

Anche il siciano Nino l’ex di anna tempo fa si era dimostrato geloso degli atteggiamenti della donna a detta sua troppo premurosa verso Giorgio al punto che uno dei motivi di rottura tra i due pare sia stato.proprio il rapporto di pseudo amicizia con Giorgio della tedesco.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e noi seguiremo come sempre tenendovi aggiornati.