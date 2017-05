Trono Over: Sossio Aruta risponde l’ex moglie

Ancora guai per Sossio Aruta protagonista del trono over: il re Leone del programma di Maria de Filippi nei giorni scorsi si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social dove in lacrime rivendicava il suo diritto a vedere i propri figli.

Molte le critiche per questa sua esternazione soprattutto perché riguardante un aspetto così intimo della sua vita, ma più di tutto sono balzati agli onori della cronaca le parole dell’ex moglie di Aruta la quale ha visto chiarire la situazione con una lettera e un intervista sul settimanale DiPiù.

Queste le sue dure parole: “Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli.”

“Io e i nostri figli abbiamo vissuto periodi in cui tu non c’eri mai. In cui ti si vedeva di più nelle discoteche della Riviera romagnola che in casa.”

“E il problema è proprio questo. Sei rimasto il ragazzo che eri: continui a giocare a calcio, a cercare ragazze, ma di cercarti un lavoro non ne vuoi sapere”.

Un duro sfogo della ex signora Aruta che non mancherà di avere ripercussioni e conseguenze, vedremo se Sossio saprà rispondere a tali accuse nei prossimi giorni.