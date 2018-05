Un posto al sole anticipazioni 21-25 maggio 2018

Un posto al sole è l’unica soap italiana che ancora riesce a stare in piedi e ciò grazie ad un cast eccezionale ed a storie che vanno di pari passo con i giorni nostri. La soap è ambientata a Posillipo nel bellissimo Palazzo Palladini dove ogni giorno si sviluppano le storie si tutti i personaggi.

Un posto al sole trame settimanali dal 21 al 25 maggio 2018

Luca Grimaldi fa il suo arrivo a Napoli dove si incontra con Vittorio in grande apprensione per Anita. Il piano di tagli agli esuberi messo a punto da Ferri per i Cantieri è motivo di scontro con Marina. Renato riesce a raggiungere Nadia sull’aereo, reduci da un duro confronto con Anita, Luca e Vittorio si mettono nuovamente alla ricerca della ragazza.

Mariella scambia l’interesse di Tiziano verso Cerruti per un’infatuazione nei propri confronti, intanto Otello rinuncia alla sua amata moto, rassegnandosi alla vita da pensionato. Facendo tesoro dei consigli di Viola, Serena cerca di avvicinarsi a Filippo, non immaginando che il suo gesto potrebbe avere conseguenze imprevedibili, mentre Anita decide di affrontare una battaglia molto importante, Guido rimane colpito positivamente dal comportamento del figlio Vittorio.

Per Filippo è sempre più difficile continuare a portare avanti la sua recita con Serena ormai vicina alla verità. La scuola d Alice convoca d’urgenza Andrea e Elena, Giulia in piena crisi sentimentale trova una spalla su cui piangere. Andrea ed Elena prendono coscienza del disagio di Alice, intanto contraria al piano di ristrutturazione dei Cantieri, Marina si concentra sul viaggio di lavoro a Montecarlo, ma un imprevisto potrebbe mandarlo all’aria. Serena si scontra con Filippo in merito alle sue bugie.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 su Rai 3 dopo il programma di attualità Be Happy.