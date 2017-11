Un posto al sole è la prima soap made in Italy che ancora riesce a raccogliere sempre più telespettatori nonostante l’ora insolita. La soap, che va in onda su Rai 3 alle 20:40 è molto seguita grazie alle vicende intrigate e appassionanti dei personaggi che abitano all’interno del Palazzo Palladini sito a Posillipo. Un posto magnifico che continua ad ospitare il set che, ovviamente è sempre colmo di turisti e curiosi.

Ecco a voi le anticipazioni della soap italiana Un posto al sole nella settimana che va in onda dal 27 novembre al 1° dicembre 2017. Trame sempre più accattivanti.

Un posto al sole trame 27 al 1° dicembre 2017

Andrea inizia a sospettare che il furto in casa Palladini sia opera di Elena. Nel frattempo Marina vive momenti di tensione con Matteo e con Roberto. Niko accetta l’incarico anche se va contro gli interessi del padre. Guido, nel frattempo, sta per accordarsi con Cinzia in merito all’affitto della casa. Mentre Andrea ordina a Elena di restituire il quadro rubato, Ferri irrompe in casa della ragazza. Serena si dimostra molto brava nelle pubbliche relazioni sbalordendo Filippo, che è ancora in attesa di trovare un buon lavoro.

Elena fa in modo che Ferri non sospetti di lei e si prepara a vendere il quadro, ma qualcosa non va per il verso giusto. Dopo aver accettato le condizioni al ribasso di Cinzia in merito all’affitto della casa di Mamma Lucia, Guido deve trovare il coraggio di parlarne a Mariella. Deciso a volere il bene di Marina, Matteo prende una dolorosa decisione. L’amicizia tra Angela e Valentina si rafforza sempre più. Rossella prova ad andare avanti, ma la mancanza di Patrizio inizia a farsi sentire.

Mentre Marina affronta la fine della storia con Matteo, Elena si sente finalmente libera. Rossella chiede aiuto a Vittorio per dimenticare Patrizio. Angela è in procinto di partire con Valentina.

Un posto al sole è una soap che ha avuto un ricambio di personaggi ma non per questo ha mancato di originalità e di storie che molto si avvicinano alle storie di tutti i giorni. Lo sfondo poi è magnifico dando perciò maggiore risalto alla soap.