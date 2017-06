By Federica Franco

Un posto al sole trame settimanali 26-30 giugno 2017: Ferri vs Matteo

Un posto al sole trame settimanali della soap tutta italiana girata a Posillipo nel famoso Palazzo Palladini. Ecco le anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2017.

Eugenio e Viola sono in procinto di conoscere l’esito dell’amniocentesi. Marina, sempre più dibattuta sul piano sentimentale, prende una decisione mentre Ferri è sul punto di mettere sotto scacco Matteo.

Dopo aver deciso di lasciare Roberto per vivere il suo amore con Matteo, Marina scopre che il marito può mettere nei seri guai quest’ultimo per un reato commesso anni fa. Eugenio e Viola cominciano a progettare il loro futuro.

Per paura che Matteo possa essere denunciato da Roberto, Marina è costretta a prendere una dolorosa decisione. Denis sta vivendo un momento di grande sconforto. Vittorio inizia a studiare con l’aiuto di Michele per l’esame.

Mentre lo spettacolo teatrale è prossimo al debutto, Claudio e Serena si ritrovano sempre più vicini. Matteo, dopo aver scoperto la decisione di Marina, non intende lasciarla andare via. Ferri, molto arrabbiato per l’arrivo di Matteo a Palazzo, si porta dietro la pistola e inizia a cercare il suo rivale.