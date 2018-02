Una Vita anticipazioni spagnole: Simon al centro delle trame

Le anticipazioni spagnole della soap Una vita segnalano trame che si tingeranno di giallo. Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia abbiamo assistito all’entrata in scena di Simon il maggiordomo dei Valverde. Già il personaggio ha iniziato a destabilizzare la cittadina di Acacias.

Simon si lascerà andare con Elvira, la figlia dei Valverde, e ciò già inizierà a provocare un po’ di problemi. L’entrata di Simon è ancora avvolta nel mistero ma ben presto capiremo il motivo del suo arrivo ad Acacias. Ben presto vedremo una valigetta dove ci sono alcune foto e una ciocca di capelli biondi. Elvira scoprirà questa valigetta e inizierà a pensare che l’uomo abbia una compagna.

Simon inizierà a fare le sue ricerche facendo alcune domande ai cittadini di Acacias e le attenzioni dell’uomo ricadranno su Susana. Nella puntate in Spagna Simon infatti farà molte domande alla donna la quale sarò infastidita da ciò rispondendo perciò in modo molto vago. L’uomo poi troverà nella sartoria della donna una foto sacra molto simile a quella che ha lui e, cosa importante, con la stessa data e inizierà a farsi molte domande.

Susana non svelerà nulla del suo passato ma Simon non si arrenderà e farà del tutto pur di scoprire qualche cosa in più. Infatti proverà a lasciare la ciocca bionda al negozio e la donna rimarrà molto turbata dinanzi a ciò. Successivamente Simon chiederà a Susana di creargli un abito appositamente per lui ma la donna non accetterà e lo manderà via, affermando che la sua sartoria confeziona solo abiti di un certo livello e non certamente per un domestico.

Simon non si arrederà e sarà sempre più intenzionata a scoprire cosa nasconda la sarta: che sia lei la donna misteriosa che l’uomo sa cercando disperatamente? Per scoprirlo non ci resta che seguire la soap che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10.