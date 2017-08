Una vita anticipazioni tv dal 21 al 25 agosto 2017: Mauro innamorato di Teresa

Una vita trame settimanali dal 21 al 25 agosto 2017. Tra Mauro e Teresa scoppia la passione. Ecco che cos’altro accadrà ad Acacias questa settimana.

Mauro e Teresa passano la notte insieme. Tano non vuole frequentare il collegio inglese e scappa di casa. Trini cerca lavoro, ma Ramon non vuole. Mauro ricatta Paco dichiari di aver visto Cayetana uccidere Ursula. Trini gioca a poker con Clemente e vince. Cayetana e il duca di Somoza si abbandonano alla passione. Insospettita dal comportamento di Mauro e Teresa, Humildad chiede a Padre Fructuoso ad aiutarla a scoprire se il marito la sta tradendo.

Padre Fructuoso avvista Mauro e Teresa insieme alla pensione e lo dice a Humildad. Heredia propone a Trini di trasferirsi nella sua ex casa. Pablo cade di sella e sbatte la testa contro una pietra. Pablo è scomparso e i concittadini avviano le ricerche. Humildad è disperata dopo che Mauro gli ha confessato di essere ancora innamorato di Teresa.

In preda ai rimorsi, Teresa assicura a Humildad che si farà da parte. Trini cerca di recuperare i soldi e i gioielli nascosti dal marito nella loro ex casa, ma Heredia si insospettisce. Nel frattempo Pablo ritorna in paese, ferito e in stato confusionale.