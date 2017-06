Una vita trame dal 4 al 9 giugno 2017: Cayetana trema

By Federica Franco

Una vita anticipazioni settimanali dal 4 al 9 giugno 2017. Paura per Cayetana: scopriranno il coinvolgimento della morte do German e Manuela?

Una vita trame settimanali

Cayetana racconta a Fabiana che Ursula sta cercando di far cadere su di lei la colpa della morta di German e Manuela. Paciencia ha una visione della Madonna durante l’eclissi. L’usuraio Clemente Heredia vuole conoscere Ramon.

Mauro aspetta Ursula sul luogo dell’appuntamento. Fabiana affronta Ursula e le due finiscono per litigare. Juliana e Victor finalmente si riconciliano. Casilda fa pace con Martin. Clemente mette alle strette Ramon.

Mauro e Teresa si danno appuntamento ai Giardini del Principe e Humildad li vede mentre si baciano. La forte emozione procura a Humildad un malore.

Saputo del malore, Mauro si precipita in ospedale ma la giovane non lo vuole vedere. Gines consiglia a Ramon di mettersi in affari con Clemente. Susana provoca Victor e Juliana.

Cayetana si assicura che Fabiana mantenga il riserbo riguardo a quanto accaduto con Ursula, ma la domestica è molto turbata. Teresa si sente in colpa nei confronti di Humildad. Cayetana annuncia al patronato che presto la scuola verrà costruita.