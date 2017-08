Uomini e donne dal 28 agosto riprendono le registrazioni del programma

Tra una manciata di giorni, e più esattamente a fine mese, inizieranno le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, puntate che poi saranno mandate in onda a partire da metà settembre, quando Maria De Filippi tornerà quotidianamente col suo storico programma su Canale 5.

Durante tutta l’estate non si sono mai fermate anticipazioni, indiscrezioni, gossip di ogni sorta: tra coppie formatesi e già scoppiate e nuove liaison nate tra vecchi protagonisti, ci è cercato di capire chi saranno i nuovi tronisti.

Quasi certa appare la partecipazione di Mattia Marciano, che è indicato come il nuovo tronista di Uomini e Donne.

A riprendere la decisione degli autori del programma di Maria De Filippi è il settimanale Chi che fa proprio il nome del dentista napoletano già rifiutato da Desirée Popper nella scorsa edizione del programma.

“La redazione del programma crede fortemente in lui” si legge sul giornale secondo cui l’ex corteggiatore sarebbe pronto a sedersi sulla poltrona del Trono Classico.

Ulteriore conferma è arrivata anche da Alberto Dandolo attraverso un post su Facebook: “Come scritto da me su OGGI il 25 Maggio e come scritto da Giuseppe Candela la scorsa settimana su Dagospia, Mattia Marciano è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne”.

Il settimanale Chi ha però anche rivelato che il trono gay non si farà a settembre, ma è rimandato a data da destinarsi: “Procedono i casting per il trono gay che, però, non partirà a settembre con il trono “uomo e donna”, ma entrerà in corsa, nell’autunno inoltrato. La scelta del tronista in cerca d’amore sarà particolarmente emozionante”.

Per quanto riguarda gli over tutto sembra confermare il ritorno in studio di Gemma Galgani che da qualche giorno è tornata single, dopo la fine della sua storia con Marco Firpo.

La prima puntata del programma, a quanto si apprende, dovrebbe essere registrata il prossimo 28 agosto.