Uomini e donne Elga Profili accusa lo show e poi ritratta

La coerenza, questa cosa sconosciuta: una delle storiche protagoniste di Uomini e Donne, Elga Profili, dama che ha sempre attirato su di se l’attenzione di pubblico e corteggiatori, nei giorni scorsi si è lasciata andare ad una serie di “confessioni” sullo show di Maria De Filippi, salvo poi ritrattare tutto.

Nello specifico, nei giorni scorsi la dama aveva promesso di svelare come la trasmissione venga confezionata ad hoc e di come non tutto sia così ‘vero’. Le sue dichiarazioni erano state piuttosto vaghe, limitate a informare come il dating show fosse ‘aggiustato’ e di come ci fosse da parte degli addetti televisivi un lavoro in post produzione per dare risalto ora a questo ora a quel personaggio o dettaglio.

In queste ore scende invece anche nei particolari in alcuni video che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, ma il suo è quasi un ritrattare le precedenti dichiarazioni: “I partecipanti sono microfonati e i microfoni possono essere aperti o chiusi. Non possono essere aperti tutti i microfoni contemporaneamente per una esigenza tecnica, ma è chiaro che questo viene in qualche modo gestito. Si chiudono volontariamente alcuni microfoni. Questo è successo anche a me, quando non volevano che intervenissi su certi argomenti, ed è successo anche ad altri. Sono piccoli limiti che rendono un po’ meno veritiera la trasmissione. Non vuol dire che la trasmissione sia falsata, ma che è un reality differito”.

Elga ha tenuto a precisare che tutte le sue affermazioni avevano come unico obiettivo solo il voler sottolineare che dato che un programma non è in diretta, non può essere del tutto veritiero, niente di più. Soprattutto la Profili ha voluto precisare che non era sua intenzione fare polemica nei confronti di una degli show pomeridiani più popolari d’Italia .

Avranno influito le pesanti critiche ricevute? Critiche e commenti negativi le sono infatti piovuti addosso in questi giorni da parte dei follower non troppo d’accordo con le sue affermazioni.

In ogni caso, certamente Elga si farà viva prossimamente con nuovo affermazioni, e staremo a vedere quale “linea” sceglierà di seguire e se la rivedremo mai negli studi Mediaset.