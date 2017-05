Uomini e Donne, Giorgio è stato preso in giro?

Tutti i nodi vengono al pettine, questo è poco ma sicuro, e a quanto pare è quello che sta succedendo a Giorgio Manetti, fascinoso cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Difeso a spada tratta dal pubblico e dagli opinionisti in studio nel corso della sua tormentata storia con Gemma Galgani, che a onor del vero è durata pochi mesi ma i cui strascichi si sono protratti fino ad ora, Giorgio ha ripreso a frequentare altre dame, ma anche con le nuove “conoscenze” è riuscito a costruire ben poco, tanto che nelle ultime puntate tutte si sono schierate contro di lui.

Nelle scorse puntate si erano diffuse delle voci su una sua condotta non proprio lineare e “pulita”, soprattutto nei riguardi della produzione, ma a quanto pare ad essere ingannato è stato ancora una volta lui.

Nel corso dell’ultima registrazione Maria De Filippi ha iniziato a parlare di una questione che riguarda Giorgio Manetti e Roberta Mingione. In studio sono state posizionate cinque sedie: una era per il cavaliere fiorentino, le altre quattro per le signore. A quel punto, Maria ha fatto sedere, oltre a Roberta, anche Fabrizia e Simona: chi avrà preso posto sulla quinta sedia?

Si tratta della signora Natalia, che è giunta a Uomini e Donne per un motivo ben preciso: ha scoperto che Roberta Mingione, Simona e Fabrizia sono amiche e a dimostrarlo c’è un vecchio selfie.

Stando a quanto rivelato dalla donna, pare che la vigilessa di Cuneo abbia detto alle altre due di non essere per nulla intenzionata a conoscere Giorgio Manetti e di frequentarlo esclusivamente per finire sui giornali. Quanto dichiarato dalla signora Natalia ha dato il via ad un vero e proprio scaricabarile tra le tre signore del parterre, le quali si sono accusate a vicenda su episodi passati e presenti.

Alquanto discutibile la reazione di Giorgio che avrebbe avuto decine di motivi per arrabbiarsi con le donne che aveva davanti, con le signore arrivate in studio per lui, ma se l’è presa con Gemma Galgani. Ha iniziato da lontano, dicendo di essere deluso e amareggiato, lui che in fin dei conti cerca solo una signora con cui passare del tempo, si trova a essere preso in giro da tutti, poi puntando il dito contro Gemma l’ha messa in mezzo in una discussione in cui non c’entrava nulla. L’ha accusata di non si sa bene cosa, ma comunque tutti argomenti triti e ritriti.

La puntata conclusiva del Trono Over si chiude così, con questioni decisamente importanti da approfondire che faranno restare i telespettatori con il fiato sospeso fino a settembre, mese in cui riprenderà Uomini e Donne.