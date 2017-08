Uomini e Donne Giorgio Manetti innamorato?

Giorgio Manetti sembra essersi innamorato: infatti potrebbe arrivare una brutta notizia per i molti fan del gabbiano. Probabilmente Manetti non parteciperà alla prossima edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Sembrerebbe da alcune indiscrezioni giunte sul web, che Giorgio sia stato avvistato con una donna nei pressi di Arezzo in atteggiamenti molto discutibili: si sa solo che la donna è bionda. E da qui la notizia che l’uomo potrebbe non essere tra i cavalieri futuri. Già era nell’aria questa notizia perché l’uomo sta mettendo anima e corpo sul suo primo libro, un’autobiografia dove racconta i momenti salienti della sua vita: parlerà dei suoi molti viaggi e di come vede l’amore.

In questo libro ci sarà anche un capitolo dedicato alla sua esperienza che ha vissuto a Uomini e Donne dove si parlerà ampiamente di Gemma Galgani e dell’amore che ha provato per lei. Ovviamente ci sarà anche un capitolo dedicato all’America dove ci ha vissuto per 25 lunghi anni. Insomma un “tour letterario”nella vita e nel cuore dell’uomo che ha stupito e ammaliato molte donne.