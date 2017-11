Uomini e Donne trono over: Gemma ancora innamorata di Giorgio

Nel trono over del programma Uomini e Donne ne stanno accadendo di tutti i colori iniziando dalla storica coppia Gemma-Giorgio. Tra i due sembrava ci fosse stato un ritorno di fiamma ma probabilmente c’è stato ma solo da una parte. Gemma infatti dopo il bacio che si sono scambiati è innamorata più che mai ma Giorgio è stato chiaro: non vuole rimettersi insieme a lei.

Il bacio rubato da Gemma faceva presupporre ad un ritorno di fiamma che con molta probabilità non ci sarà perché lui non ne vuole sapere. Dopo il bacio i due sono andati a cena fuori nel ristorante del loro primo incontro ma ciò non è servito a far desistere l’uomo. Dopo la cena la Galgani rivela di essere ancora innamorata di lui ma Giorgio lascia lì la donna in lacrime dopo il suo no deciso e secco.

Manetti afferma con tutta sicurezza che Gemma nel suo futuro non c’è, forse perché si sono lasciati ferendosi a vicenda. E a Gemma Galgani non resta che collezionare un’altra sconfitta e sperare che in un futuro ci sia un uomo che la possa rendere felice. Attualmente Uomini e Donne non è riuscito nell’impresa chissà se lei da sola sarà più fortunata.