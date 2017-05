By Redazione

Uomini e donne trono over: le anticipazioni dell’ultima puntata

L’ultima puntata del Trono Over riserverà molte sorprese e colpi di scena riguardanti molti dei corteggiatori presenti in studio.

Si parte con la litigata tra Gemma e Tina suffragata questa volta dalla testimonianza del giornalista Riccardo Signoretti il quale interverrà in studio parlando dell’intervista fatta da lui fatta alla Galgani e alla Cipollari.

Poi ci sarà il momento dedicato a Marco e Gemma i quali avranno un primo momento di dissidio e discussione al punto che Gemma sembrerà sul punto di abbandonare la conoscenza del corteggiare, ma dopo accuse e battibecchi anche con Tina e altri presenti in studio, tornerà sui suoi passi, per ora…

Infine il colpo di scena riguardante Giorgio e Roberta la quale verrà accusata di aver intrecciato la relazione col Manetti solo per pubblicità e per finire sui giornali, il tutto suffragato dalla testimonianza di una donna che conosce Roberta e dunque parecchio attendibile.

In tutto questo marasma ovviamente Giorgio deciderà di lasciare Roberta perché a detta sua non è per lui più degna di fiducia.

In studio interverranno anche alcune coppie storiche formatesi negli anni durante le puntate del trono over molte delle quali sposate e felici.

Insomma un finale col botto come si suol dire anche perché quest’anno il trono over è stato più seguito e soprattutto più vivace di quello classico senza ombra di dubbio.