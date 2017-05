Ultima di Serie A: è lotta Crotone-Empoli per la salvezza

La Serie A 2016/2017 volge al termine ma ha ancora diversi verdetti in sospeso. Sabato e domenica 27 e 28 maggio, infatti, si giocherà l’ultimo turno di campionato e Crotone ed Empoli si giocheranno negli ultimi novanta minuti la permanenza nella massima serie. Un finale di stagione davvero molto avvincente che sarà ideale anche per chi ama fare scommesse online.

LE SPERANZE DELL’EMPOLI PASSANO PER PALERMO

Il futuro dell’Empoli passa per la trasferta di Palermo, in programma domenica allo stadio Barbera alle 20:45. Contro i padroni di casa rosanero, infatti, gli uomini di mister Martusciello dovranno assolutamente centrare la vittoria per la permanenza in serie A. I toscani, a novanta minuti dal termine, occupano la 17esima posizione, l’ultima che consente la permanenza in Serie A, ed hanno 32 punti. Il Palermo già retrocesso non dovrebbe rappresentare un impegno impossibile per i toscani, che dovranno comunque dare il massimo per conquistarsi una salvezza che sembrava cosa fatta fino a qualche settimana fa. Il tecnico campano, però, dovrà fare a meno del portiere polacco Skorupski, tornato in patria a causa di gravi problemi familiari. Assenti anche gli squalificati Buchel ed El Kaddouri, che dovrebbero essere sostituiti da Diousse e Thiam. In attacco spazio alla coppia Pucciarelli-Maccarone. In difesa spazio a Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual, con Krunic e Croce ad affiancare Diousse a centrocampo. Per il Palermo confermato il 3-5-1-1 con Fulignati, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Rispoli, Jajalo, Bruno Henrique, Chochev, Aleesami, Diamanti e Nestorovski nell’11 titolare.

CROTONE: NOVANTA MINUTI DI FUOCO CONTRO LA LAZIO

Quella di domenica sera allo stadio Scida contro la Lazio si prospetta una sfida infuocata. I rossoblù padroni di casa, ad una sola lunghezza dall’Empoli, hanno bisogno di conquistare i tre punti contro gli uomini di mister Simone Inzaghi e sperare in un risultato negativo dell’Empoli a Palermo. La squadra di mister Nicola, dopo un avvio difficoltoso, ha accelerato nel girone di ritorno ed ha un andamento da grande squadra. Questo, però, potrebbe non bastare. Se l’Empoli dovesse far risultato a Palermo il Crotone retrocerebbe in Serie B. In caso di arrivo a pari punti, invece, a salvarsi sarebbero proprio i calabresi grazie al miglior posizionamento negli scontri diretti con i toscani. La società ha chiamato a raccolta i tifosi che si preparano ad invadere lo stadio Ezio Scida. E’ partita infatti la campagna #CrediamociCrotone che prevede prezzi stracciati per l’acquisto dei tagliandi. Il direttore Generale dei rossoblù, Raffaele Vrenna, crede nella salvezza dei suoi ed è fiducioso visto il grande impegno profuso dai calciatori nella settimana che porta all’ultima gara di campionato. Per i rossoblù sarà fondamentale pensare al proprio risultato e per farlo si affidano al bomber Diego Falcinelli, vero e proprio leader della squadra rossoblù. La Lazio, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia e quella di domenica scorsa contro l’Inter, vorrà chiudere in bellezza il campionato regalando una vittoria ai propri tifosi. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno degli squalificati Keita, Lulic e Hoedt, ma potrà affidarsi al bomber Ciro Immobile ed alla classe di Felipe Anderson per violare il campo del Crotone.