Belen Rodriguez è pronta a dare dei fratelli al piccolo Santiago

Ha la fortuna di essere bellissima e richiestissima per programmi televisivi, campagne pubblicitarie e chi più ne ha più ne metta, e proprio per questo Belen Rodriguez è una delle donne più chiacchierate e purtroppo anche insultate dello showbiz italiano.

Molto attiva sui social, dove condivide momenti professionali ma anche molti attimi privati della sua vita in famiglia, la showgirl argentina non ha avuto poi tutti questi amanti, e negli ultimi anni è stata sposata con Stefano De Martino, e dopo la fine del matrimonio, ha subito intrapreso una relazione seria col pilota Andrea Iannone.

Eppure viene accusata di essere una facile: un recente servizio delle Iene l’ha infatti messa faccia a faccia con una delle sue haters, che l’accusava appunto di essere poco seria.

Ma Belen, nonostante tutto, continua ad andare a testa alta, con una carriera in costante ascesa, e con la voglia di ampliare la sua famiglia.

Già madre del piccolo Santiago, avuto dall’ex marito De Martino, Belen non ha più paura di affermare che la storia col pilota del suo cuore è talmente seria che lo vuole come padre dei suoi figli.

Ospite a Verissimo, la Rodriguez ha raccontato: “Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo”.

“La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So – ha aggiunto – che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione».

“Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza”, ha affermato rispondendo alla Toffanin che le chiede se ha intenzione di sposarsi subito.

Nonostante le nozze con Iannone non siano quindi imminenti, Belen è però sicura del suo amore, tanto da dichiarare: “Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.

Sempre più innamorata di Andrea che è così riuscito a farle dimenticare la grande sofferenza provata per la fina del matrimonio con Stefano De Martino, Belen è pronta quindi anche ad allargare la famiglia.