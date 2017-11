Per conoscenza ed uso diretto o per l’enorme clamore che il farmaco ebbe quando fu lanciato per la prima volta sui mercati internazionali, tutti noi conosciamo il Viagra.

Viagra è il nome commerciale di un farmaco molto popolare e rinomato nel trattamento della disfunzione erettile, meglio conosciuta come impotenza. Il suo principio attivo, il Sildenafil, determina il rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi del pene, garantendo un’erezione più consistente e duratura.

Il Viagra è quindi utile in tutti quei casi in cui vi è una comprovata incapacità di raggiungere o mantenere un’erezione idonea per consentire un’attività sessuale soddisfacente.

Per poter sortire qualche effetto, l’individuo dev’essere sessualmente stimolato; in assenza di eccitazione il viagra, ai dosaggi consigliati, è quindi privo d’azione. Per lo stesso motivo non può essere considerato un afrodisiaco, dato che, fondamentalmente, non aumenta il desiderio sessuale, ma si limita a potenziare il meccanismo fisiologico dell’erezione.

Per nessun motivo va acquistato in internet o tramite canali diversi dalla farmacia, perché non vi è nessuna garanzia sulla reale concentrazione del principio attivo e mancano le certezze sulla sicurezza stessa del prodotto, che come tutti i farmaci non è privo di controindicazioni. Sono infatti stati documentati addirittura svariati casi di decessi in seguito all’assunzione del farmaco da parte di soggetti con elevato indice di rischio cardiovascolare.

Gli effetti collaterali che più frequentemente si presentano nella terapia con sildenafil sono: congestione nasale, dispepsia, diarrea, cefalea, vomito, vampate, priapismo. Sono state riportate anche alterazioni del visus con disturbi nella discriminazione dei colori

In Italia, come nella maggioranza dei paesi in cui viene venduto legalmente, il Viagra, in classe C, viene venduto dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Viagra, in GB diventa farmaco da banco

La Gran Bretagna, invece, sarà il primo paese in cui il Viagra potrà essere venduto come farmaco da banco: lo ha deciso la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency britannica, la prima al mondo a riclassificare il farmaco nel tentativo di evitare il ricorso ai falsi venduti soprattutto su Internet.

L’idea è poi che la misura semplifichi anche l’accesso al farmaco per gli uomini che non se la sentono di parlare di impotenza con il proprio medico di famiglia.

Nella versione da banco, il farmaco prodotto da Pfizer si chiamerà “Viagra Connect” e dovrebbe arrivare nelle farmacie britanniche la prossima primavera.

Il farmacista deciderà se il trattamento è appropriato e potrà dare informazioni sulla disfunzione erettile, sull’uso del farmaco e sui potenziali effetti collaterali.

“Il farmaco – si legge nella nota ufficiale – non sarà venduto a chi ha problemi cardiovascolari gravi e alle persone con un alto rischio cardiaco, a chi ha insufficienza epatica o renale e a chi sta prendendo alcuni farmaci che possono interagire. L’uso in questi gruppi deve continuare ad avere la supervisione di un medico”.

Berkeley Phillips, responsabile medico della sezione britannica della Pfizer, ha così chiosato: “Crediamo che alcuni uomini evitino di ricorrere a questo farmaco per trattare il loro disturbo, quindi crediamo che dare loro l’opportunità di parlare direttamente col farmacista per acquistare il Viagra rappresenti un concreto passo in avanti“.